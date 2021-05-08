حريق مترافق مع صوت قوي .. بلدية بيروت تكشف ما حصل بمبنى "لاند مارك"

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأنه "حوالى الساعة 11:50 من تاريخ 8-5-2021، سمع صوت قوي في محيط منطقة طريق الجديدة -شارع عفيف الطيبي، فورا توجهت قوة من فوج اطفاء بيروت (القطاع الاول) الى المكان وفور وصولهم كانت النيران مندلعة في الطبقة السابعة من مبنى "لاند مارك"، بلوك "ب" وتحديدا في إحدى الشرفات التابعة للمطبخ، بالسرعة اللازمة قام رجال الفوج بمكافحة النيران وإخماد الحريق والسيطرة عليه حائلين دون امتداده لكامل أقسام الشقة، كما تم إخراج ثلاث قوارير غاز كانت موجودة في المكان، حيث تبين أنه ناجم من تسرب للغاز أدى الى حصول حريق مترافق مع صوت قوي جراء قوة الضغط، من دون وقوع أي اصابات على الاطلاق، واقتصرت الاضرار على الماديات، تم تبريد المكان وتأمينه منعا لتجدد الحريق" .