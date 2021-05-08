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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه حوالى الساعة الواحدة من منتصف ليل الجمعة - السبت الواقع فيه 8-5-2021، وخلال قيام دورية من فوج حرس بيروت بجولة في شارع الحمرا - اللبان، اشتبهت بأحد الأشخاص على متن دراجة كهربائية (توك توك) حمراء اللون، فأوقفته على الفور حيث تبيّن أنه سوري الجنسية يدعى (ع.ح.) والدراجة التي كان يقودها من دون أوراق قانونية.

تم اقتياده من قبل عناصر الدورية إلى أقرب مركز أمني. وخلال تسليمه، تبيّن أنه أحد المطلوبين والقوى الأمنية تبحث عنه منذ أشهر، وسبق لها أن أوقفت أحد أشقائه بجرائم مختلفة.

تم تسليمه مع الدراجة المضبوطة إلى المراجع المختصة لإجراءالمقتضى القانوني.