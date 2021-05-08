هذا ما طلبه سيمون ابي رميا من الفرنسيين

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قال النائب سيمون ابي رميا لل otv ان الفشل الاساسي ليس في عدم نجاح المبادرة الفرنسية، بل في فشل المسؤولين اللبنانيين بتشكيل حكومة مهمة تنتشل لبنان من الازمة المالية والاقتصادية التي تلم به وتقوم بالاصلاحات المطلوبة محليا ودوليا



واضاف " اتوقع من الكلام التحذيري لوزير الخارجية الفرنسية لودريان ان يترجم بقرار يمنع مسؤولين لبنانيين من الدخول الى فرنسا"



واشار ابي رميا الى ان فرنسا قامت بجهد كبير عبر المستشار الدبلوماسي للرئيس ماكرون على مدار الاشهر الماضية بحلحلة العقد الحكومية لكنها لم تصل للنتائج المرجوة بعد

وطالب الفرنسيين بمساعدتنا بكشف الاشخاص الذين سرقوا وهربوا اموالهم المتأتية من الفساد الى حساباتهم في المصارف الفرنسية والاوروبية



وختم ابي رميا "اكرر دعوتي الى الرئيس المكلف سعد الحريري بزيارة قصر بعبدا والاجتماع مع الرئيس عون وعدم مغادرته قبل تشكيل حكومة تحترم التوازنات والصلاحيات الدستورية، قادرة على وضع خطة انقاذية وتعيد الثقة بلبنان"