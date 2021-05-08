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توقيف شبكة لتهريب المحروقات وضبط الآليات والمواد المهرَّبة

8
MAY
2021
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات حول قيام إحدى شبكات تهريب المحروقات، بالتحضير لعملية تهريب كميات من مادتَي المازوت والبنزين المدعومتّين، بواسطة آليات مجهّزة بخزّانات مخصّصة لهذه الغاية، وذلك عبر مسلك عكار – الهرمل، ومنها إلى داخل الأراضي السورية.

وكشفت في بيان، أن الشّعبة كثّفت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية على المسالك التي من المحتمل أن تتم فيها هذه العمليات، بهدف تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.

وجاء في البيان: بتاريخ 6-5-2021 وبنتيجة المتابعة، نفّذت دوريات الشعبة كميناً على طريق عام بَينو – العيون، تم في خلاله ضبط ثلاث آليات، إحداها سيّارة "مرسيدس لون أبيض"، للكشف والمراقبة، وآليتَي بيك أب، الأولى نوع "تويوتا لون أزرق" من دون لوحات مجهّزة بخزان حديدي يحتوي على 4000 ليتر من مادة المازوت المدعومة، والثانية نوع "DYNA" لون أبيض من دون لوحات مجهّزة أيضا بخزّان بلاستيكي يحتوي على 4100 ليتر من مادّة البنزين المدعومة، كما تم توقيف كلّ من:

ع. س. (مواليد عام 1974، لبناني)

م. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)

أ. س. (مواليد عام 2002، لبناني)

م. س. (مواليد عام 2002، لبناني)

وأكّدت المديرية أنه جرى حجز الآليات المذكورة وضُبِطَت المواد المهرّبة، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

 

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