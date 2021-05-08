رفع الدعم.. ماذا عن المحروقات؟

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تسود في الأجواء أخبار عن بدء رفع الدعم عن المحروقات وعن ازمة بنزين ومازوت. وفي السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس لـ "المركزية" ان "هذه الاخبار مجرد شائعات تبث الهلع لدى المواطنين لا غير"، مؤكّداً ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اوضح اكثر من مرة ان رفع الدعم عن المحروقات لن يتم قبل اقرار قانون البطاقة التمويلية. كذلك، لم تتبلّغ الشركات المستوردة للنفط من اي مصدر رسمي ان كان حكومي او مصرف لبنان اي تعديل بآلية العمل القائمة لغاية اليوم. ومحطات المحروقات لم تتبلغ أيضاً اي تعديل بطريقة تسليمها اامحروقات من قبل الشركات المستوردة".

ولفت الى ان "موضوع المحروقات معقد وحساس اكثر بكثير من موضوع المستلزمات الطبية وله انعكاسات سلببة وكارثية على المواطنين ولا يتم التعامل معه بخفية".

وختم البركس "استغل هذه الفرصة للتوجه إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر لمناشدته حل مسألة جعالة المحطات وتعديلها بما يتناسب مع وضع سعر صرف الدولار الذي وصلنا اليه ومع الدراسات التي سلمت اليه والتي تبين حجم الخسائر التي يتكبّدها أصحاب المحطات. ليس المطلوب دفع هؤلاء الى مواقف سلبية نحن بغنى عنها، بل المطلوب انصافهم باعطائهم جزء من حقوقهم".