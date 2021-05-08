لقاء إلكتروني لهيئة كولكو مونتريال في التيار مع الباحث جورج مطر

A+
A-
اقامت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر لقاءً إلكترونيًا عبر تطبيق zoom ، مع الباحث جورج مطر ، الدكتور في الهندسة الطبية.
استهلّ اللقاء بكلمة تعريف بالباحث مطر من قبل امينة سر الهيئة ماريا مارون ، ثم بكلمة ترحيب من المنسق انطوان مناسا، بعدها بدأ السيد مطر
بشرح وافٍ حول لقاح كورونا ، والذي بات الموضوع الاكثر جدلاً عالمياً بين الواقع والتساؤلات الكثيرة حوله . وانتهى اللقاء بالإجابة على اسئلة الموجودين.
بشرح وافٍ حول لقاح كورونا ، والذي بات الموضوع الاكثر جدلاً عالمياً بين الواقع والتساؤلات الكثيرة حوله . وانتهى اللقاء بالإجابة على اسئلة الموجودين.