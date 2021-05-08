عناوين الصحف ليوم السبت 8 أيار 2021

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الأخبار

«السعودية - ليكس»: وثائق التحالف الاستراتيجي الخليجي - الاميركي

نعي البطاقة التمويليّة: سلامة يجعل رفع الدعم أمراً واقعاً

‫استنفار عال للمقاومة بمستويات متنوعة لمواكبة مناورات العدو

نصرالله للاسرائيليين: إياكم والخطأ!

‫لودريان في بيروت: «إقرار» بالفشل الفرنسي

البناء

القدس تُحيي يومها بالدم في الأقصى والشيخ جرّاح…و«الجهاد»: توقّعوا ردّنا في أي لحظة

لودريان ينعى المبادرة الفرنسيّة… والحريري أمام تقييم المهمة بين التشكيل والاعتذار

نصرالله: لن نتدخّل في ترسيم الحدود… ونحذّر الاحتلال من أي خطأ خلال المناورات

الجمهورية

زيارة بلا نتائج .. والتعطيل بلا حدود

آلية غامضة للدواء

لودريان غادر كما حضر متوعدا.. الحكومة تنتظر الوساطات ..المركزي: لا مس بالاحتياط

اللواء

تحضيرات أوروبية «لقانون لبنان» العقابي.. والحكومة بين محورين!

عون لمجلس وزراء يُقرّ البطاقة التمويلية ودياب يرفض.. ومناورات موازية للإسرائيلية غداً