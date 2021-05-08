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أسرار الصحف ليوم السبت 8 أيار 2021

8
MAY
2021
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البناء

كواليس

وضعت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة الكلام الأميركي عن سورية رغم طابعه التصعيديّ في دائرة التغاضي عن التوجه العربي نحو سورية، باعتبار أن الشروط الأميركية وضعت في طريق إعادة الإعمار وتجاهلت الاستحقاق الرئاسيّ والانفتاح العربيّ، فيصح القول إنه رفض في موضع القبول.

خفايا

قال مرجع سياسي بارز إن ما تبقى من شهر أيار سيشهد أحد احتمالي ولادة الحكومة الجديدة أو اعتذار الرئيس المكلّف، لأن القضية باتت محصورة بين الخيارين فإن كان الرئيس المكلف جاهزاً لتحمل مسؤولية تشكيل حكومة رغم ظروفه الإقليميّة الصعبة سيتم تذليل العقبات من أمامه.

 

الجمهورية

أكدت أوساط عاملة على ملف حيوي أن مسؤولاً معنيا يقبل بأفكار عدة لكنه حذر وخائف من إعلان موقفه قبل معرفة موقف مسؤول معني آخر.

تسجل عمليات سرقة سيارات من نوع معين بشكل كثيف في مناطق متعددة.

قال مرجع سياسي إن ملف الكهرباء هو الأكثر خطورة ويخشى أن ننتقل فيه الى ليبانون أوف.

 

اللواء

همس

يعتقد خبير في «استراتيجيات التدخل» في شؤون المنطقة دولياً، ان عملية تفكيك المنظومة الحاكمة، وُضعت فعلاً على السكة!

غمز

تحرص جهات رسمية على أن تبطيء أو تمييع طلبات دولية، تتعلق بالوضع المالي في لبنان، لعدد من الموضوعين ضمن «الدائرة الحمراء»!

لغز

تواجه مجمل المؤسسات التعليمية، في المراحل المختلفة، مشكلات حقيقية، لجهة الرواتب، والتجهيزات، وهجرة الكادر التعليمي!

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