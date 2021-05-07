هيئة كولكو في التيار الوطني ترفع لوحة كبيرة في منطقة المتحف دعما للقاضية عون

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بادرت "هيئة كولكو - كندا" في "التيار الوطني الحر"، برفع لوحة كبيرة تدعم القاضية غادة عون، "دعما لتحرك المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان في التحقيقات لمعرفة الجهات التي حولت ملايين الدولارات الى الخارج، وبخاصة منها بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية"، على ما جاء في بيان للهيئة.

ففي منطقة المتحف، القريبة من قصر عدل بيروت، ارتفعت اللوحة على سطح بناء كتب عليها بالفرنسية ما ترجمته:

أنا غادة عون وقريبا سترتفع لوحات ولافتات أخرى مماثلة في مناطق أخرى من العاصمة".



كما وأعلنت الهيئة عن استعدادها لدعم "أي قاض لبناني يمضي قدما في فتح ملفات الإهدار والفساد في لبنان ويدعم التحقيق الجنائي".