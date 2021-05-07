حمدان استقبل وفداً من التنظيم الشعبي الناصري

استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، وفداً من التنظيم الشعبي الناصري بقيادة أمين الشؤون السياسية خليل الخليل في مقر المرابطون.

بعد اللقاء أصدر المجتمعون البيان التالي:

توجه المجتمعون بالمباركة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد إلى الأمة العربية جمعاء وإلى أهلنا اللبنانيين.

أكد المجتمعون أن انتفاضة القدس هي القيمة المركزية لكفاح أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي، وهي المصير والمسار لكل خرائط الطريق لتحرير فلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها، وعاصمتها القدس الشريف.

أعلن المجتمعون نداء إلى أهل القدس الميامين، بعد السلام والرحمة على شهدائكم الأبرار، أنتم تاج الرؤوس ونحن لا بد عائدون عائدون إليكم، أنتم المبتدأ وكل النهايات، والقدس قبلة المسلمين والعرب الأولى وبوابتنا إلى جنة رب العالمين.