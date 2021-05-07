انخفاض كبير في عدد اصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

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أفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في لبنان،بـ"تسجيل 600 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 531834 حالة.



وأوضحت الوزارة أنّه "تمّ تسجيل 587 حالة إصابة بين المقيمين و13 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 21 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7436".



وأكد التقرير أنه تم إجراء 329877 جرعة أولى من اللقاح، منها 8195 أمس، و188057 جرعة ثانية منه، منها 1349 أمس.