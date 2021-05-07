بعثات دبلوماسية تتفقّد عيادات العلاج الفيزيائي في "الكرنتينا"

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لبّى رؤساء وممثلو بعثات دبلوماسية أجنبية وعربية دعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، قبل ظهر اليوم، لتفقّد الأعمال الجارية في العيادات الجاهزة للعلاج الفيزيائي (مركز تأهيلي وهو عبارة عن عيادات متخصّصة لكل من أنواع العلاجات الخاصة بالتأهيل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة) في المستشفى الحكومي الجامعي في الكرنتينا، وكان في استقبالهم في جولتهم التفقدية رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ميشال مطر ومديرة المستشفى السيدة كارين صقر وأعضاء من مجلس الإدارة.



وبعد جولة على العيادات أثنت السيدة سيلين مويرو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان في كلمة لها على التعاون القائم مع المسؤولين في مستشفى الكرنتينا، لإنجاز الأعمال بسرعة لتستقبل العيادات مَن هم بحاجة إلى علاج فيزيائي. بدوره شكر الدكتور مطر في كلمة له فيها السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية على مشاركتهم في هذا اليوم، "الذي أحببنا أن يكون تقديرًا لكل فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسهم السيدة سيلين مويرو، على العمل الدؤوب الذي قاموا به في خدمة الإنسان والإنسانية" .



وألقى السيد ميشال حداد سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمة شرح فيها كيفية مواجهة كل إعاقة جسدية بالإيمان والمثابرة متحدثًا عن تجربته الذاتية في مواجهة الألم بالأمل.



وبعد عرض مصور لوثائقي عن إنفجار المرفأ ، ألقت المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، كلمة أكدّت فيها أن هذا اليوم سيبقى في ذاكرتها لأنه، يوم لخدمة الإنسان والإنسانية.