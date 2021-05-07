عقد بين لبنان ومجموعة شركات فرنسية لمعالجة الحبوب المتضررة في إهراءات المرفأ

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وقع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة بحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عقد مع مجموعة شركات Recygroup الفرنسية لمعالجة الحبوب المتضررة في إهراءات مرفأ بيروت، وذلك بتمويل من الدولة الفرنسية.



ويشمل العقد معالجة الحبوب المتضررة في إهراءات مرفأ بيروت وفي محيطها القريب التي تضررت جراء الإنفجار الأليم الذي وقع في المرفأ بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٠، وذلك بالطرق والوسائل العلمية والفنية ومع مراعاة المقتضيات البيئية والمعايير الصحية وشروط السلامة المطبقة في لبنان والتي تتوافق مع المعايير الدولية.



وقد تخلل توقيع العقد، لقاء بين وزير الخارجية الفرنسي لودريان ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصرف الأعمال راوول نعمه، وقد توجه الوزير نعمه بالشكر الى الدولة الفرنسية لتمويلها المشروع ووقوفها دوماً الى جانب الشعب اللبناني.