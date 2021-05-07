رشق حجارة وإطلاق نار... ماذا حصل مع ميقاتي؟

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أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي توضيحاً جاء فيه:



صباح اليوم الجمعة، وفي اثناء مرور الرئيس ميقاتي في عكار في طريقه لتدشين أحد المساجد المشيد من"جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، وصودف حصول تحرك شعبي في المحلة اعتراضا على أزمة المحروقات، فعبرت سيارة ميقاتي، الا ان المحتجين قاموا، بعد وقت، برمي الحجارة على سيارة مرافقة بقيت في المكان وتحطيم زجاجها، من دون معرفتهم لمن تعود السيارة".



وأضاف: "قام احد العناصر الامنية باطلاق النار في الهواء لابعاد المحتجين والدفاع عن نفسه ومن كان معه في السيارة ، وانتهت المسألة عند هذا الحد".