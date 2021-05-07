حمدان: ناوي يضرب الضربة القاضية اخبطوه قبل ما يخبط لبنان ..

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

فل مفوضكم السامي، يا نسل الانتداب الفرنسي في لبنان..

عامل عنتر عليكم، ويهددكم بصفاقة وبتوسيع العقوبات على أموالكم التي نهبتموها بنظام فاسد مفسد، كانت أمكم فرنسا راعية له، وأنتم له صاغرين ..

أما لودريان باريس وأوروبا فهو شرابة خرج ..

جركم على درج قصر الصنوبر، وأتممتم غسل ذلكم بوسخكم ..

‏اليوم عودوا إلى واقع ما اقترفت أيديكم في بيروت، والخبرية الأهم:

"طلب رياض سلامة من البنوك تقريراً مفصلاً عن موجوداتهم بالليرة اللبنانية والدولار فريش ودولار قديم" ..

ناوي يضرب الضربة القاضية اخبطوه قبل ما يخبط لبنان ..