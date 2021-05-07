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كتل هوائية حارّة قادمة في هذا اليوم

7
MAY
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت، حيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة وجافة تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتستمر حتى صباح الاثنين حيث تنحسر تدريجيا .
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
-الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة ما يؤدي الى ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
-السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية .
 
-الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة، التي تتخطى معدلاتها الموسمية وتنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.
 
-الاثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس بالحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصا في الداخل اعتبارا من الظهر.
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