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"التوحيد العربي" للحريري: ألم يحن وقت الإعتذار؟

7
MAY
2021
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صدر عن امانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" بيان جاء فيه، "تتوجه امانة الاعلام بالسؤال إلى سعد الحريري: ماذا تنتظر بعد؟، ألم يحن وقت الإعتذار عن التكليف؟ مسكين أنت لا تعرف ماذا يدور من حولك. لا تدرك ان المياه تسرح تحتك. لا تعرف ان العصر تغير وان المنطقة تتحول بسرعة بشكل لا يستطيع عقلك أن يستوعب كل ما يجري. الاعتراف بالهزيمة فضيلة لا يتقنها الا الكبار، وها انت يا سعد الحريري تصطدم بهزيمتك بعد المكابرة وركوب الرأس والعناد وهي صفات لا تصلح في إدارة البلاد الذي اقتحمه الطارئون من امثالك على نحو ادخله المأزق الكبير".


أضاف: "قلناها لكم من سنين بأن لبنان ليس حقيبة سفر كي تنتقل بها من مكان إلى مكان، لكنك انسقت وراء اهواء الانتقام والكيدية حتى انتقمت من نفسك ومن حاضر لم يعد لك"، داعيا اياها "الى الاستقالة رأفة بالبلاد والعباد".

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