كرتونة البيض الى 45 الف!؟

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اوضح رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي ان وزير الاقتصاد ابلغ عددا ًكبيراً من التجار انه غير قادر على توقيع طلبات جديدة باعتبار ان مصرف لبنان ابلغه الا يرسل اليه طلبات مجدداً لان الطلبات القديمة لم يبتّ فيها بعد.

واكد لصوت لبنان 100,5 ان " التجار بحالة ضياع من ان يسلموا مستلزمات الانتاج للمزارعين".

وحول ارتفاع الاسعار قال: "قيمة البضاعة التي سيشتريها التجار ستنعكس على كلفة الانتاج وبالتالي الاسعار سترتفع 40% ، اي ان كرتونة البيض التي تباع بين ال 24 الف و 30 الف سترتفع لتصبح 40 الى 45 الف، الفروج سيصل الى 40 او 45 الف، الفيليه ستصل الى 65 الف".