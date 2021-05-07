وهّاب: أحد سواعير سعد الحريري رد على كلامي بشتائم

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غرّد الوزير السابق وئام وهّاب عبر "تويتر":

"أحد سواعير سعد الحريري رد على كلامي بشتائم لن ننجر إلى قلة أخلاقه هو ومعلمه الصائع ولكن أقول لهذا الساعور وئام وهاب لا يعمل قواداً عند الأمير عزوز ولا يحمل له أدوات التسلية في شوارع باريس أنت ومعلمك لا تطالون شيئاً من كرامتي معلمك صبي وسيبقى صبي."

"الظاهر أن ساعور الحريري مغلط بيني وبين معلمو الي بيزق بيبسي لعزوز والساعور بيعرف بالنسبة إلي لم أعمل إلا في المهن الشريفة حملت السلاح دفاعاً عن قناعاتي ثم القلم دون إرتهان وقد كان الساعور الصغير والكبيرصغيران ويزقحان على السيقان."

وأضاف: "ولإكمال رأيي بالساعور الكبير الذي يأكل الكفوف ولا يجرؤ على قول كلمة آخ هو أغنى منا بالمال لكننا أغنى منه بالكرامة والشرف . أما الساعور الصغير فقد سبب لأهله الشتيمة عندما يصحو معلمه في الصباح عليه معاقبته وأعرف أنه لا يصحو في هذا الوقت ."