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شراكة جزائرية لبنانية من طرابلس الكبرى للقيام بإستثمارات يحتاجها المجتمع الدولي

6
MAY
2021
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 شارك سعادة سفير الجمهورية اللبنانيـة لدى الجزائر الدكتور محمـد حســن في الإجتمـاع المنعقد بين رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال الأستاذ توفيـق دبوسي والمديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الأستاذة وهيبــة بهلـول، بتقنيـة التحاضر المرئي عن بعــد.

خُصـص الإجتماع، الذي يُعد الأول من نوعـه بين غرفتي البلديـن، لدراسـة كافـة الجوانب التي من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين لبنان والجزائر وإقامــة شراكـة إقتصاديـة فاعلــة.

خلال إنطلاق فعاليات الإجتماع، عبّر سعادة السفير عن سـروره بإنعقاد الإجتماع بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين الشقيقــن خاصـة خلال الظروف الوبائيـة الراهنـة، ونوّه سعادته بالعلاقات التاريخية المتجذّرة التي تربط لبنان بالجزائر، القائمة على الإحترام المتبادل والتشاور والتنسيق، والتي تتّسم بالكثير من الـودّ والتفاهم، مؤكدا حرصــه وسعيـه على القيام بكل ما يلزم في سبيل الدفـع بالتعـاون الثنائي بين البلديـن ليبلـغ مستوى الطموحات المرجــوة في المجالات كافــة خاصة في المجال الزراعي والسيــاحي.

ومن جانبـه، ثمّن الأستاذ دبوسي الجهود المبذولـة من قبل سعادة السفيـر لعقـد هذا الإجتماع الرّامي لبناء شراكات تعود بالنفع لصالح البلديـن الشقيقيـن، مصرحاً بأنّ الاجتماع يرتكـز على مقاربـة وترقيـة العلاقات الإقتصادية اللبنانيـة الجزائرية.

كمـا شدّد الأستاذ دبوسي، على أهمية التعاون سـواء من خلال إتحاد الغرف اللبنانيـة أو إتحاد الغرف العربية، وكـذا أهميـة إقامــة شراكـة لبنانيـة جزائريـة من طرابلس الكبرى للقيام بمشاريع وإستثمارات يحتاجها المجتمـع الدولــي، مؤكداً بأنّ المشروع واعـد ويُشكل منصة لتطوير خدمات المرافق الإقتصادية في طرابلس التي تمتلك كل المقومات الإنمائيـة والإستثمارية.

وبدورها، حيّـت الأستاذة وهيبـة بهلـول المساعي الطيبــة التي يقوم بها سعادة السفير من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ولبنان خاصة في المجال الإقتصادي والإستثماري.

ونوهت خلال مداخلتها بإمتـلاك روح الإنفتـاح على كل المبـادرات والإقتراحات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال اللبناني والجزائري لا سيما وأنّ الجزائر تعيش حالياً مناخـاً إصلاحياً حقيقيـاً يفضي إلى التنمية وتنويع الصادرات خارج النفط، ضمن مخطط إنعـاش إقتصادي يتضمن العديد من التحفيزات في قطاعات إقتصادية متنوعة.

كمـا ذكـرت في ذات السياق، بالمؤهلات والمقومات التي تحوزها الجزائر والتي من شأنها أن تجعل من السوق الجزائرية سوقاً واعـدة على المستويين العربي والإفريقي.

وفي ختام الإجتماع الإفتراضـي، تم الإتفاق على التواصل الدائم بين الجانبين لتحديد مواعيد لإجتماعات موسعة تضم رجال الأعمال من كلا البلدين لمناقشـة الأفكار التي طرحت خلال هـذا اللقـاء.

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