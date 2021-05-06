living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معاناة اللبنانيين مستمرّة.. الدجاج قد ينضمّ الى "أحلام اليقظة"؟

6
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بياناً أعرب فيه عن أسفه الشديد لقرار وقف صرف الدعم عن قطاع الدواجن لتداعياته السلبية على القطاع والمواطنين على حد سواء.

وكشف بطرس عن ان عدداً من كبار منتجي الدواجن في لبنان تبلغوا وقف صرف الدعم من مصرف لبنان، مؤكداً على أن هذا القرار سيؤدي الى رفع الكلفة الانتاجية وزيادة الاسعار والحاق الضرر بالدورة الانتاجية لقطاع غذائي أساسي والوحيد الذي يلبي احتياجات السوق المحلية من البروتيين بشكل كامل على الرغم من كل المعوقات التي يواجهها.

واستغرب بطرس هذا التصرف غير المنسق مع المنتجين، في حين كان المفترض وبناء على استراتيجية الدولة بدعم القطاعات الانتاجية وفي ظل الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يمر فيها لبنان، ان يتركز الدعم على كل القطاعات الانتاجية وخصوصاً قطاع الدواجن الذي يشكل ركيزة الأمن الغذائي للبنانيين.

وشدد بطرس على أنه إذا كان هناك استحالة لاستمرار الدعم بشكله الحالي "فإننا نطالب وبالحاح بأن تتخذ الدولة سلسلة اجراءات للحافظ على القطاع وحمايته لا سيما رفع التعرفة الجمركية بما يوازي قيمتها الفعلية التي كان معمول بها قبل انهيار العملة الوطنية".

 

المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout