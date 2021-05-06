عناوين الصحف ليوم الخميس 6 أيار 2021

الأخبار : نفوق سمك الكارب «المقاوم» مؤشر على موت البحيرة: تلوث القرعون خرج عن السيطرة
لودريان يهدّد والحريري يجمّد الاعتذار
إسرائيل «تنعى» مفاوضات الترسيم: وصلنا إلى طريق مسدود
الديار : لودريان في بيروت: رسالة حزم للقادة السياسيين والاجراءات ضد المعطّلين مجرد بداية
الحريري يستحضر الاعتذار... ومعلومات عن درس «مغامرة» باستقالة نوابه من المجلس
البطاقة التمويلية: مشروع لا يحظى بالغطاء النيابي وتحفظات على الكلفة وتمويله من الاحتياط
نداء الوطن : الحملة الرئاسية بدأت وماكرون بحاجة إلى "انتصار ديبلوماسي"
"عاصفة حزم" فرنسية: لودريان يتصدّى للمعرقلين "وجهاً لوجه"
اللواء : توسيع مروحة لودريان.. والهدف زحزحة «معادلات العرقلة»!
قرار الحريري في جيبه.. ومواعيد العتمة في أدراج الكهرباء
البناء : الترسيم مؤجَّل والمرسوم مؤجَّل… وواشنطن ستعيد ترتيب أوراقها قبل توجيه دعوة جديدة/ موقف سعوديّ يُضعف المظلة الفرنسيّة… والحريري: خيارات مفتوحة وهوامش ضيّقة/ نصرالله يطلّ غداً: التطبيع لن يحمي الكيان.. ومحور المقاومة صاعد وخصومه للتراجع/
النهار : لودريان مهدداً: سنتعامل بحزم مع المعطّلين
الجمهورية : رسالة فرنسية متشددة .. بدعم أميركي
l'orient le jour : Le Drian, l’homme du temps II de l’initiative française
. Le ministre des Affaires étrangères joue le rôle du vieux sage chargé d’asséner les vérités et de brandir le bâton