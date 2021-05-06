عناوين الصحف ليوم الخميس 6 أيار 2021

A + A -

الأخبار : نفوق سمك الكارب «المقاوم» مؤشر على موت البحيرة: تلوث القرعون خرج عن السيطرة

لودريان يهدّد والحريري يجمّد الاعتذار



إسرائيل «تنعى» مفاوضات الترسيم: وصلنا إلى طريق مسدود





الديار : لودريان في بيروت: رسالة حزم للقادة السياسيين والاجراءات ضد المعطّلين مجرد بداية

الحريري يستحضر الاعتذار... ومعلومات عن درس «مغامرة» باستقالة نوابه من المجلس

البطاقة التمويلية: مشروع لا يحظى بالغطاء النيابي وتحفظات على الكلفة وتمويله من الاحتياط



نداء الوطن : الحملة الرئاسية بدأت وماكرون بحاجة إلى "انتصار ديبلوماسي"

"عاصفة حزم" فرنسية: لودريان يتصدّى للمعرقلين "وجهاً لوجه"



اللواء : توسيع مروحة لودريان.. والهدف زحزحة «معادلات العرقلة»!

قرار الحريري في جيبه.. ومواعيد العتمة في أدراج الكهرباء



البناء : الترسيم مؤجَّل والمرسوم مؤجَّل… وواشنطن ستعيد ترتيب أوراقها قبل توجيه دعوة جديدة/ موقف سعوديّ يُضعف المظلة الفرنسيّة… والحريري: خيارات مفتوحة وهوامش ضيّقة/ نصرالله يطلّ غداً: التطبيع لن يحمي الكيان.. ومحور المقاومة صاعد وخصومه للتراجع/



النهار : لودريان مهدداً: سنتعامل بحزم مع المعطّلين

الجمهورية : رسالة فرنسية متشددة .. بدعم أميركي

l'orient le jour : Le Drian, l’homme du temps II de l’initiative française

. Le ministre des Affaires étrangères joue le rôle du vieux sage chargé d’asséner les vérités et de brandir le bâton