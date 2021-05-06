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أسرار الصحف ليوم الخميس 6 أيار 2021

6
MAY
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر على صلة بمتابعة الملفات الماليّة والأمنيّة وقضايا التهريب أن وضع وزير داخليّة لبنانيّة سابق وقائد سابق لمؤسسة غير مدنيّة بات تحت المجهر إقليمياً ودولياً لتكرار ظهور فترة مسؤوليّتهما في أغلب المتابعات التي تطال امتيازات حصل عليها الذين تتم ملاحقتهم بهذه الجرائم.


خفايا

أكدت مصادر دبلوماسيّة عربيّة أن وفداً عالي المستوى من دولة خليجية كبرى كشف خلال زيارة تفاوضيّة في إحدى العواصم العربيّة عن موقف سلبيّ قاطع تجاه شخصيّة لبنانيّة محسوبة على دولته نظرياً نافياً أن تكون هذه الشخصية أو من ينافسها من عائلتها موضع رضى من دولته.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
أطبقت دبلوماسية الصمت على أنفاس نواب وسياسيين في أكثر من تيّار حزبي، قبل وصول الوزير الفرنسي إلى بيروت.


غمز
انقطعت العلاقة أو تكاد بين مسؤول رسمي وموظف مدني كبير على خلفية خيارات ما قبل نهاية أيّار.


لغز
يجري البحث عن مخرج لوقف قانون السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، قبل نفاذ الإجراءات التي يمكن ان تؤدي إلى العتمة الشاملة!

 

 


نداء الوطن : خفايا

بدأت ترتفع اصوات مزارعي البطاطا في عكار خشية كساد الموسم في ظل اغلاق الاسواق الخليجية للتصدير والتخوف من فتح الاسواق لاستيراد البطاطا المصرية.

 

تسود حالة قلق في بعض الوزارات في ظل الخشية من التدقيق في ملفات استيراد السلع المدعومة وما تتضمنه من شوائب وتلاعب بالكميات والاسعار.

 

تدرس بعض الدول العربية تعليق مفاعيل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بسبب التلاعب في شهادات المنشأ واستغلال التسهيلات في الاتفاقية المذكورة لتهريب الممنوعات بين الدول الاعضاء.

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