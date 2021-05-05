محاولة سرقة ابواب المدافن في دير ميماس

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أهالي بلدة دير ميماس استشاطوا غيظا حين وجدوا ابواب مدافن البلدة مخلعة في محاولة لسرقتها.

وتوجهت فورا الى المكان قوة من مخابرات الجيش اللبناني، وعناصر من مخفر برج الملوك للتحقيق في الحادثة.

إشارة إلى أن ‎في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تمر فيها البلاد، ارتفعت في الاونة الاخيرة نسبة السرقات في مختلف المناطق اللبنانية، وفي ظاهرة غير مسبوقة، كثرت موجة خلع ابواب المدافن الحديدة وسرقتها، بغية بيعها والاستفادة من ثمنها، في ظل ارتفاع سعر الحديد وبيعه بالدولار الاميركي، منتهكين بذلك حرمة الموت وكل المحرمات الدينية.