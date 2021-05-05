living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فهمي بعد الاجتماع الامني لمكافحة المخدرات: نعمل باللحم الحي وسنتابع ما يجب علينا

5
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قبل ظهر اليوم اجتماعا امنيا في مكتبه، خصص للبحث في متابعة الاجراءات لمكافحة تهريب المخدرات خصوصا الى المملكة العربية السعودية، حضره رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد عزت الخطيب ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العقيد جان عواد.

فهمي
بعد الاجتماع، تحدث الوزير فهمي، فقال: "استكمالا ومتابعة للاجراءات التي نقوم بها من لحظة تكليفي من قبل المجلس الاعلى للدفاع متابعة الملف مع المملكة السعودية، انعقد هذا الاجتماع للبحث في موضوع التهريب بشكل عام ومكافحة تهريب المخدرات بشكل خاص الى المملكة وكل الدول. هذه القضية تشكل ايضا تهديدا لأمن المجتمع اللبناني ويجب العمل على مكافحتها، فالدولة اللبنانية ضد زعزعة علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصا المملكة العربية السعودية، فلا يمكن للبنان ان ينسى ما قدمته لسنين طويلة من مساعدات لا تحصى".

ولفت الى أن "جهودا تبذلها شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات المركزي التابع للشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي بشكل دائم وبتنسيق مميز وشفاف مع كل الدول وخصوصا المملكة السعودية"، وقال: "كنا نعمل باللحم الحي وهناك نقاط ضعف وأسباب لوجستية يجب العمل على معالجتها بجدية وحزم، منها على المدى القصير ومنها على المدى المتوسط ولقد بدأنا بذلك".

واشار الى أن "هناك اجراءات ستتخذ في خلال اسبوعين او ثلاثة، لجهة تعديل وتغيير المستوى العملاني في ما خص التصدير، وايضا لجهة تأمين السكانر. وأطلب من الدول، وخصوصا الشقيقة منها والتي ترغب بمساعدة لبنان في الوقت الحالي، ونحن جاهزون لذلك لا سيما عبر تأمين آلات حديثة للبنان لكشف ما يمكن كشفه".

وتابع:"لقد تم في المملكة العربية السعودية ضبط ما يفوق 150 مليون حبة كبتاغون في ماليزيا واليونان كانت متوجهة الى السعودية".

وختم: "قمنا وسنتابع بما يجب علينا القيام به لمكافحة عملية التهريب". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout