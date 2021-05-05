حسن دقّو متورط في تهريب أكبر شحنة مخدرات في العالم!

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أعلنت وزارة الداخلية، أنه "من خلال التحقيق مع الموقوف حسن محمد دقّو تبيّن أنه متورّط في تهريب أكبر شحنة مخدّرات في العالم والتي تقدّر بحوالى 94 مليون حبّة كبتاغون والتي ضبطت في ماليزيا والتي كانت متوجهة الى المملكة العربية السعودية".



ووزّعت الوزارة مستندات بأبرز العمليات التي تمّ تنفيذها في إطار مكافحة المخدرات سنة 2021.



يُذكر أنّ اسم حسن محمد دقو تصدر المشهد اللبناني مرفقا بلقب "ملك الكبتاغون" بشكل مفاجىء، بعد توقيفه على ذمة التحقيق في تهريب المخدرات إلى السعودية واليونان وغيرهما من الدول.