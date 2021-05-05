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بطيش لشقير: المزايدة على مواكبة المسيحيين لتطورات الاقتصاد الحر لا ترتقي لتحديات المرحلة

5
MAY
2021
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رَدَّ وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش على رئيس الهيئات الاقتصاديّة محمد شقير من دون أن يسمّيه قائلاً في بيان أصدره:


" أقول إلى رئيس الهيئات الاقتصاديّة المُنتهية ولايته إنَّ التلطّي وراء ارادة المسيحيّين والمزايدة على انفتاحهم ومواكبتهم لتطوُّرات الاقتصاد الحُرّ مزايدة لا ترتقي الى تحدّيات المرحلة وتهين المسيحيّين الذين لَن يثوروا الّا كما السيّد المسيح على تجّار الهيكل".


اضاف " إنَّ لبنان ملتزم باتّفاقاته مع الاتّحاد الاوروبي بانجاز هذا القانون منذ العام ٢٠٠٨. وكنتُ قد احَلتُ مشروع قانون المنافسة الى الحكومة عام ٢٠١٩ آخذاً بالاعتبار رأي البنك الدولي والاونكتاد وOECD والاسكوا. وما يجري اليوم من تمييع في اقراره وتغيير بوصلته ومحاولة إفراغه من مضمونه هو جزء من استكمال اساليب العمل نفسها التي أوصلَتنا الى ما نحن فيه من انهيار اقتصادي يحمل وِزره الاكبر الطبقات الوسطى والفقيرة لصالح اقليّة احتكاريّة على كُلّ المُستويات عابِرة للطوائف".


وأختمُ مُستشهداً بآية قرآنيّة كريمة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ".

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