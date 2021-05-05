للاعلاميين الراغبين بالتلقيح ولم يتلقوا رسائل نصية

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أعلنت وزارة الإعلام في بيان، أن الإعلاميين المسجلين على منصة تلقي اللقاح حتى تاريخ اليوم 5 أيار 2021 بلغ عددهم 7600، مقارنة بـ 6100 في نيسان الماضي. وقد تلقى 6800 منهم رسائل نصية تم فيها تحديد موعد لهم لتلقي اللقاح.



أما عدد الإعلاميين الذين لا يسمح لهم بتلقي اللقاح في الوقت الحالي، لإصابتهم بفيروس كورونا، فيبلغ 300.



وطلبت الوزارة من الإعلاميين الذين لم يتسجلوا على المنصة بعد، والمسجلين الذين لم يتلقوا رسائل نصية حتى تاريخه، تزويد الوزارة المعلومات اللازمة عبر المؤسسة الإعلامية أو النقابة التي ينتمون إليها على البريد الإلكتروني لوزارة الإعلام:



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