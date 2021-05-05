فريد البستاني من مجلس النواب: هناك خطوات عملية نقوم بها لمنع التهريب الى الخارج

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عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط اليوم الأربعاء، جلسة لمتابعة البحث في تداعيات قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية إلى أراضيها أو العبور من خلالها.

وقال البستاني:"هناك خطوات عملية نقوم بها لمنع التهريب الى الخارج ومنها تركيب ماكينات "سكانر" على الحدود".

وتابع: "ارتأت اللجنة التريث ريثما تتضح الامور ويبدأ تنفيذ الخطوات والاجراءات المتخذة قبل تشكيل وفد لزيارة السعودية".

واضاف: "اللجنة ستجتمع قريبا وهناك اتصالات تجري مع دول خارجية وهناك طرف سعودي متورط بموضوع التهريب".