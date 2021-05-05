كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غداً الخميس غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي محدود بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسَط حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية حارة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة احياناً وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي محدود بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل.