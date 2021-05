عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 أيار 2021

A + A -

الأخبار: رفع الدعم: نحو الانهيار الكبير

الحريري حردان من لو دريان: هل يعتذر؟

جولة محادثات سعودية - إيرانية جديدة قريباً | ابن سلمان لطهران: لن أُطبّع مع إسرائيل!

الديار : الحريري يدرس جديا الاعتذار ردا على «التعميم» الفرنسي و «الفيتو» السعودي

البطاقة التمويلية من دون تمويل.. سلامة حسم أمره : لن أمس بالاحتياطي الالزامي من دون قانون

9 أشهر على 4 آب وأهالي الضحايا : زمن التحركات السلمية انتهى

نداء الوطن : "الدستوري" يقبل طعن "الجمهورية القوية"... و"التيار" يعود للمقايضة بين "السلفة والعتمة"

لودريان يزور "بيت الوسط" والاعتذار "آخر الكيّ"

اللواء : مهمة لودريان اليوم: محاولة أخيرة قبل فوات الأوان

باسيل يسعى لإبعاد الحريري ويتهم المجلس الدستوري بالعتمة.. والبطاقة تبحث عن التمويل

البناء : جولة تفاوض أولى وفق الخط 29… واليوم نقاش تقنيّ وقانونيّ يُظهر الخيارات الفعليّة للوسيط الأميركيّ / اعتذار الحريري على الطاولة في ضوء زيارة لودريان… والاعتبارات فرنسيّة وسعوديّة… وقلق الفشل! / ترشيد الدعم: لماذا لا يُمنح المودعون نسبة من احتياط ودائعهم مقابل استثنائهم من البطاقة التمويليّة؟ /

النهار : أجواء مشدودة واعتذار الحريري خيار جدّي

الجمهورية: حديث الإعتذذار يسبق لودريان

the daily star: Hariri might step down if Cabinet impasse persists





l'oreint le jour : La récusation de Hariri, une option désormais envisageable