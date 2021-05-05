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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 أيار 2021

5
MAY
2021
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 الأخبار: رفع الدعم: نحو الانهيار الكبير

الحريري حردان من لو دريان: هل يعتذر؟
جولة محادثات سعودية - إيرانية جديدة قريباً | ابن سلمان لطهران: لن أُطبّع مع إسرائيل!

 

 

 

الديار : الحريري يدرس جديا الاعتذار ردا على «التعميم» الفرنسي و «الفيتو» السعودي
البطاقة التمويلية من دون تمويل.. سلامة حسم أمره : لن أمس بالاحتياطي الالزامي من دون قانون
9 أشهر على 4 آب وأهالي الضحايا : زمن التحركات السلمية انتهى

 

 

 

نداء الوطن : "الدستوري" يقبل طعن "الجمهورية القوية"... و"التيار" يعود للمقايضة بين "السلفة والعتمة"
لودريان يزور "بيت الوسط" والاعتذار "آخر الكيّ"

 

 

 

اللواء : مهمة لودريان اليوم: محاولة أخيرة قبل فوات الأوان
باسيل يسعى لإبعاد الحريري ويتهم المجلس الدستوري بالعتمة.. والبطاقة تبحث عن التمويل

 

 

 

البناء : جولة تفاوض أولى وفق الخط 29… واليوم نقاش تقنيّ وقانونيّ يُظهر الخيارات الفعليّة للوسيط الأميركيّ / اعتذار الحريري على الطاولة في ضوء زيارة لودريان… والاعتبارات فرنسيّة وسعوديّة… وقلق الفشل! / ترشيد الدعم: لماذا لا يُمنح المودعون نسبة من احتياط ودائعهم مقابل استثنائهم من البطاقة التمويليّة؟ /

 

 

 

النهار : أجواء مشدودة واعتذار الحريري خيار جدّي

 

 

 

الجمهورية: حديث الإعتذذار يسبق لودريان

 

 

 

the daily star: Hariri might step down if Cabinet impasse persists

 

 

l'oreint le jour : La récusation de Hariri, une option désormais envisageable

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