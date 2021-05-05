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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 أيار 2021

5
MAY
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول خليجي إن لبنان يمثل ميزان الأحجام والأدوار في المنطقة فينقسم في مراحل المواجهات الإقليمية والدولية وعندما تبدأ التسويات عليه أن ينتظر لأن فيه جوائز الترضية وترسيم الأحجام بعد تثبيت التوازنات في الساحات الرئيسية. وهذا سيستغرق شهوراً.

 

خفايا

قال دبلوماسي غربيّ في بيروت إن السياسيين اللبنانيين هم الذين عاقبوا الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ووزير خارجيّته على محاضرات العفة والتعالي باعتقاد أن المعني طبقة سياسيّة معزولة مقابل شارع لبنانيّ يساند فرنسا وأنهم فاسدون وفرنسا بلا مصالح والحصيلة تعادل بالضعف والمصلحة.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
ينقل مطلعون عدم ارتياح عاصمة غربية من المعطيات التي توفرت لديها حول أسباب تفشيل لقاء كان مخطط له بين قطبين فيها.


غمز
تواجه عملية إنهاء العام الدراسي المدرسي والجامعي أكثر من مأزق، لجهة الترفيع، وسداد الأقساط، والقبول في الجامعات!


لغز
تقيم جهات مؤثرة إفطارات قطاعية، لبعض النخب المقرّبة، وتبقى هذه بعيدة عن الأضواء!

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

بدأت ترتفع اصوات مزارعي البطاطا في عكار خشية كساد الموسم في ظل اغلاق الاسواق الخليجية للتصدير والتخوف من فتح الاسواق لاستيراد البطاطا المصرية.

 

تسود حالة قلق في بعض الوزارات في ظل الخشية من التدقيق في ملفات استيراد السلع المدعومة وما تتضمنه من شوائب وتلاعب بالكميات والاسعار.

 

تدرس بعض الدول العربية تعليق مفاعيل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بسبب التلاعب في شهادات المنشأ واستغلال التسهيلات في الاتفاقية المذكورة لتهريب الممنوعات بين الدول الاعضاء.

 

 

 

الجمهورية : أسرار

هذا ما قاله مرجع روحي كبير

مرجع روحي كبير قال لمرجع رئاسي إن كل ما يُنقل عنه من مواقف منسوبة الى مصادر قريبة منه غير صحيحة وفيها الكثير من الإجتهاد.

 

حقوق الطائفة

تعتبر أوساط حزبية أنّ من يطالب بحقوق طائفته هو من يضيِّعها.

 

شكاوى في الداخل والخارج...

بدأت مرجعيات حقوقية الإعداد لتقديم شكاوى في الداخل والخارج لملاحقة مسؤول كبير اذا أصرّ على مخالفة الدستور والمسّ بأموال المودعين من الإحتياط الإلزامي.

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