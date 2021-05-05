الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع في محافظتي اللاذقية وحماة

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أفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية للحكومة الحكومية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.

وذكرت التقارير السورية الرسمية أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

وقالت قناة "الإخبارية" إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف موقع مدني في ريف اللاذقية.

وأعلن فوج إطفاء اللاذقية عن "إخماد حريق ناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة".

وفي وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس واللاذقية.