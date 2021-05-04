كيف هي اوضاع كورونا في السجون اللبنانية؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:



1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /1059/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1080/ حالة إيجابية، وذلك بعد إِجراء /4179/ فحصا مخبريا (PCR) للنزلاء.



وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص:

2- /3/ حالات إيجابية في سجن صور.



3- /32/ حالة إيجابية في سجن جب جنين.



4- /18/ حالة إيجابية في سجن تبنين.



5- /10/ حالات إيجابية في سجن بعلبك.



6- /3/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.



7- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص /4/ حالات إيجابية.



8 -أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا يوجد أي حالة إيجابية".