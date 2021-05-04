حمدان: أوكار الصرافين الكبار بدأت تحضّر المنصات لرفع اسعار الدولار أمام الليرة بشكل جنوني!

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان ما يلي:

كثرت الاشاعات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والاذاعات المحلية والفضائيات أن: "دولة الرئيس سعد الحريري على طريق الاعتذار".

الموضوع الاخطر هو أن أوكار الصرافين الكبار المدارة من قبل ميليشيات المذاهب، بدأت تحضّر المنصات لرفع اسعار الدولار أمام الليرة اللبنانية بشكل جنوني، وتسن السكاكين لسلخ جلد اللبنانيين، وتفريغ مما تبقّى لهم من فتات مالي يقتاتون به يومياً.

‏سعادة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم نتوجه اليكم كمواطن لبناني، للبدء بحملة اعتقالات وقائية استناداً لما يجب أن تملكون من معلومات، حفاظاً على ما تبقّى من مال المواطن اللبناني، وتكليف كافة الأجهزة الأمنية المعنية في ذلك.

كما نطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يحث القاضي علي ابراهيم بالقيام بواجباته القانونية والقضائية اليوم وليس غداً.

وأنتم جميعاً مسؤولين