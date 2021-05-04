living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا لبنان: متى ستصل كميّات إضافيّة من "سبوتنيك"؟

4
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تالا غمراوي - أساس ميديا

على قاعدة "إذا ما التَّنِين.. الخميس"، بات وصول اللقاح الروسي سبوتنيك إلى لبنان خاضعاً للمواعيد المؤجّلة دائماً.

مصادر في غرفة التجارة والصناعة أكّدت لـ"أساس" أنّ المؤسّسات الخاصّة التي حجزت كمّيات من اللقاحات الروسية من أجل موظّفيها، تلقّت وعداً بتسلّم هذه اللقاحات اليوم الثلاثاء، أو على أبعد تقدير غداً الأربعاء، مشيرةً إلى أنّ التأخير قد حصل بفعل تأخّر الشركة الروسية بتسليم اللقاحات، وليس بسبب تقصير الشركة اللبنانية المستوردة.

من جهتها، مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيسة اللجنة التنفيذية لخطة اللقاح الدكتورة بترا خوري أكّدت لـ"أساس" أنّ المفاوضات، كما بات معروفاً، المرتبطة باستيراد القطاع الخاص للّقاح، تحصل بين الشركة المستوردة في لبنان والشركة في الخارج. ونحن في وزارة الصحة نُبلَّغ فقط بموعد وصول الشحنة، وليس لنا أيّ علاقة بالمفاوضات".

وشرحت أنّ "الشركة المستوردة للّقاح الروسي سبوتنيك "فارمالاين" نفسها لا تعلم موعداً محدّداً ودقيقاً لوصول الشحنات. كان من المفترض أن تصل شحنة منتصف شهر نيسان الفائت إلا أنّه لم يصل إلينا أيّ شيء. والحديث الذي يدور عن وصول شحنة خلال هذا الأسبوع لا نعلم مدى دقّته، فلا شيء مؤكّداً حتّى الساعة. ونسأل عما إذا كان في إمكان روسيا الوفاء بتعهّدها للدول في جميع أنحاء العالم، لأنّها تعهّدت بتأمين مئات الملايين من الجرعات، ولم تقدّم سوى جزء بسيط منها".

وتطرّقت رئيس اللجنة إلى مشكلة تأخّر وصول اللقاحات، فقالت إنّ "القطاع الخاص ليس وحده من يواجه هذه المشكلة، بل العالم بأجمعه، لأنّ الطلب على اللقاحات عالميّ وكبير. والدول العظمى أخذت القسم الأكبر من اللقاحات لأنّها تريد تلقيح شعوبها والعودة إلى حياتها الطبيعية، وهذا يُشكّل تحدّياً لكل الدول وليس فقط للقطاع الخاص في لبنان الذي يستورد على نفقته الخاصة".

وتابعت: "العالم الثالث يواجه مشكلة الحصول على اللقاحات. نحن في لبنان عقدنا اتفاقاً مع كوفاكس لتوفير 2.7 مليون جرعة، وصلت منها حتّى أمس 163 ألف جرعة فقط لا غير، بسبب مشاكل في الإنتاج والتصدير".

وعن عدد اللقاحات التي وصلت من القطاع الخاص، قالت: "الشحنة الأولى من "سبوتنيك" التي وصلت إلى لبنان، ولم يصل غيرها، تتألّف من 50,000 ألف جرعة، أي ما يكفي لتلقيح 25 ألف شخص".

وأوضح عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور فادي علامة لـ"أساس" أن لا معطيات لديه عن موعد وصول "سبوتنيك"، وأنّ الشركة المستوردة "فارمالاين" حجزت مليون جرعة، كان يفترض أن تصل أسبوعياً شحنة منها بأعداد معيّنة، لكن للأسف لم يصل إلا القليل".

وتابع: "اجتماعنا اليوم مع اللجنة الوطنية للقاح واللجان الأخرى هو لمعرفة الخطوات التي قطعها القطاع الخاص من أجل استيراد اللقاحات، بالإضافة إلى أمور وتفاصيل كثيرة يجب الاستفسار عنها".

وكشف علامة عن "حصول شركة أخرى على موافقة لاستيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك"، وقد حجزت منه مليوناً آخر من الجرعات، نتمنّى أن تصل في أقرب وقت لتحقيق المناعة المجتمعية على نحو أسرع".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout