بيان لشركة طيران الشرق الأوسط ... ماذا طلبت من المسافرين؟

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"عطفاً على القرار الصادر عن هيئة دبي للطيران المدني"، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه اعتباراً من 10 أيار 2021 ، يتوجب على جميع الركاب المسافرين من لبنان إلى دبي إلزامية حيازة نتيجة اختبار PCR سلبية صالحة لمدة 72 ساعة من وقت أخذ العينة إضافة الى إلزامية وجود رمز QR Code على نتيجة الاختبار.



وأوضحت في بيان أنه سيتم التأكد من تطبيق هذه الإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الاوسط قبل المغادرة ومن قبل سلطات مطار دبي الدولي عند الوصول، لافتةً الى أنه يمكن قبول التقرير باللغة الإنجليزية أو العربية.