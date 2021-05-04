ادكار طرابلسي: سألت القاضي عويدات متى يبت بقصة ال٢٤٠٠ كومبيوتر المسروقة والمباعة الى الخارج التي حُرِمَت منها المدارس

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كتب النائب ادكار طرابلسي:

"بمؤتمر صحافي مشترك بعد لجنة التربية النيابية، سألت القاضي عويدات متى يبت بقصة ال٢٤٠٠ كومبيوتر المسروقة والمباعة الى الخارج والتي حُرِمَت منها المدارس الرسمية.

وطالبنا للاسبوع الثاني على التوالي رئيسة لجنة التربية النيابية وضع اقتراحات قوانينا على طاولة البحث"



واضاف "تقدمنا انا وزميلي النائب اسعد درغام بكتاب لرئيس المجلس نطالبه بوضع مشروع الحكومة المعروف بقانون الخمسمئة مليار لدعم المدارس الخاصة والرسمية على طاولة اللجان المشتركة"



وختم "طالبت رئيس الجامعة اللبنانية الاسراع بانصاف الاساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ اكثر من ٩ اشهر، وقبول طلاب الماستير البحثية الآتين من الماستير المهنية في معاهد الدكتوراه. وتجاوب البروفسور ايوب مع المطلبين"