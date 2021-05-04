هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر تدعو الى السماح للمهندسين بالاقتراع في مراكز النقابة في المناطق

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عطفاً على الدعوة التي وجهها نقيب المهندسين جاد تابت لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء و ٢٧٨ مندوبا على مرحلتين في ٢٣ أيار و ١٣ حزيران ٢٠٢١، حيث من المتوقع مشاركة اكثر من اثني عشر الف مهندس من اصل اكثر من خمسين الف يحق لهم التصويت.

تدعو هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر مجلس النقابة، نقيبا وأعضاء، الى اتخاذ كافة الاجراءات كي يتمكن المهندسون من الاقتراع في مراكز النقابة في المناطق إضافة إلى المقر الرئيسي حرصا على صحة المهندسين وسلامتهم وأمانهم في ظل ظروف وباء كورونا وتسهيلا لحضورهم وتخفيفا لأعباء ومشقة الوصول إلى المركز الرئيسي من الأماكن البعيدة، في ظل الأوضاع الإقتصادية السيئة، وذلك تأمينا لأصدق تمثيل وأوسع مشاركة فتكون الإنتخابات النقابية فرصة حقيقية لتفعيل حضور المهندسين وسماع صوتهم في سبيل نقابة تعي دورها وتعمل على ترسيخه.