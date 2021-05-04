كتل هوائية حارّة بدءاً من هذا اليوم...

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل، وتبقى دون تعديل يذكر على الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، كما ترتفع نسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة ، ما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا وانخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة ويتكون ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة".