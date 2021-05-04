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الرئيس عون عرض مع وزيرة الدفاع استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

4
MAY
2021
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وزيرة الشباب والرياضة نقلت الى رئيس الجمهورية امتنان ارمينيا لمواقف لبنان الداعمة للقضية الارمنية
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر الأوضاع العامة في البلاد، ومسألة استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية في ضوء التوجيهات التي أعطاها الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا امس بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون.
 
الوزيرة فارتينيه اوهانيان
واستقبل الرئيس عون وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان بعد عودتها من يريفان، حيث مثّلت رئيس الجمهورية في الاحتفال الذي أقيم لمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية والقت كلمة الرئيس عون في المناسبة. وأوضحت الوزيرة اوهانيان انها نقلت الى رئيس الجمهورية شكر الدولة الارمنية على المشاركة في المناسبة والمواقف التي يتخذها لبنان حيال ارمينيا في مختلف المناسبات.
ونقلت الوزيرة اوهانيان تحيات الرئيس الأرميني آرمان سركيسيان الى نظيره اللبناني، وتأكيد المسؤولين في الحكومة الأرمنية الذين التقتهم خلال وجودها في يريفان، على وقوف أرمينيا الى جانب لبنان ودعم شعبه لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها. وتم التوافق على تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات كافة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
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