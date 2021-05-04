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أفادت مصادر مالية للـLBCI بأن سلسلة من الاجتماعات الافتراضية الدورية عبر تطبيق زوم عُقدت الأسبوع الماضي، في وزارة المالية بين الفريق التقني في الوزارة في حضور المفوض الحكومي لدى مصرف لبنان والفريق التقني في شركة التدقيق الجنائي ألفاريز أند مارسال والفريق التقني في مصرف لبنان.



وأشارت المعلومات الى أن أجواء الاجتماعات كانت إيجابية وتم التداول في الأمور التقنية لتأمين المعلومات والمستندات لشركة ألفاريز أند مارسال، علماً أن قسماً كبيراً من المعلومات المطلوبة حُضّر وقد تم تجميعه من قبل مصرف لبنان.