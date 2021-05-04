الأردن يعيد افتتاح معابره البرية مع سورية والسعودية

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الوطن السورية : أعلن الأردن إعادة فتح معبرين بريين حدوديين مع سورية والسعودية أمام المسافرين، بعد نحو تسعة أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الداخلية قولها إنه «تم تفعيل المنصة البرية في مركز ‏حدود العمري مع السعودية بواقع عبور 200 شخص يومياً، وفي مركز ‏حدود جابر-نصيب بواقع 150 شخصاً يومياً حسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف ‏تسهيل وتبسيط الإجراءات».



ودعت الوزارة الراغبين بدخول الأردن عبر هذين المعبرين، إلى التسجيل على منصة إلكترونية حكومية مخصصة وإجراء فحص كورونا PCR قبل خمسة أيام من مجيئهم كي يحصلوا على موافقة للدخول، وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله إلى البلاد وحجر صحي لمدة 14 يوماً في حال كان مصاباً بالوباء.