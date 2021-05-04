عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 أيار 2021

الأخبار : المقاومة تضرب في الضفة: «الذئاب المنفردة» تثير هلع إسرائيل
شكويان في باريس: «حصار» أوروبي لسلامة
المسوّدة النهائيّة للبطاقة التمويليّة: 137 دولاراً نقداً لكل أسرة بالعملة الخضراء
الديار : ترقب لمفاوضات الترسيم وواشنطن «مرتاحة»: لا تمنحوا حزب الله «ذريعة»!
عقوبات لودريان غير كافية والغطاء الاقليمي والدولي «سر» النجاح او الفشل؟
«سباق» بين رفع الدعم والبطاقة التمويلية والخلاف مستمر بين دياب وسلامة
نداء الوطن : باسيل طلب من الروس إقناع الفرنسيين بعدم جدوى العقوبات
لودريان في بيروت: زيارة تحذيرية!
اللواء : لودريان في بيروت في لحظة مؤاتية: الحكومة أو قلب الطاولة!
اختبار جديد للمفاوضات البحرية اليوم.. وتشريع البطاقة التموينية من السراي إلى المجلس
البناء : حركة خليجيّة نحو سورية… و«القومي» يندّد بالاحتلال التركيّ… ويشيد بالمقاومة في فلسطين / جولة الترسيم وفق التوجيهات الرئاسيّة بعد تجاذبات المرسوم… وخبراء روس لتدقيق الخرائط! / لودريان: رفع عتب أم تحوّل بين لغز الحريري وهشاشة العقوبات… وأين موسكو والرياض؟ /
النهار: "لائحة لودريان": الكي الحاسم أم الانفجار؟
الجمهورية : لودريان : فرصة فرنسية أخيرة
جنبلاط لـ الجمهورية: بدأوا إستخدام الإلزامي
the daily star: Le Drian to visit Lebanon in push to revive talks
? l'orient le jour : Frontière maritime : des négociations, mais pour quoi faire