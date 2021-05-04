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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 أيار 2021

4
MAY
2021
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 الأخبار : المقاومة تضرب في الضفة: «الذئاب المنفردة» تثير هلع إسرائيل

شكويان في باريس: «حصار» أوروبي لسلامة
المسوّدة النهائيّة للبطاقة التمويليّة: 137 دولاراً نقداً لكل أسرة بالعملة الخضراء

 

 

 

الديار : ترقب لمفاوضات الترسيم وواشنطن «مرتاحة»: لا تمنحوا حزب الله «ذريعة»!
عقوبات لودريان غير كافية والغطاء الاقليمي والدولي «سر» النجاح او الفشل؟
«سباق» بين رفع الدعم والبطاقة التمويلية والخلاف مستمر بين دياب وسلامة

 

 



نداء الوطن : باسيل طلب من الروس إقناع الفرنسيين بعدم جدوى العقوبات

لودريان في بيروت: زيارة تحذيرية!

 

 

 

اللواء : لودريان في بيروت في لحظة مؤاتية: الحكومة أو قلب الطاولة!
اختبار جديد للمفاوضات البحرية اليوم.. وتشريع البطاقة التموينية من السراي إلى المجلس

 

 



البناء : حركة خليجيّة نحو سورية… و«القومي» يندّد بالاحتلال التركيّ… ويشيد بالمقاومة في فلسطين / جولة الترسيم وفق التوجيهات الرئاسيّة بعد تجاذبات المرسوم… وخبراء روس لتدقيق الخرائط! / لودريان: رفع عتب أم تحوّل بين لغز الحريري وهشاشة العقوبات… وأين موسكو والرياض؟ /

 

 

 

النهار: "لائحة لودريان": الكي الحاسم أم الانفجار؟

 

 

 

 

الجمهورية : لودريان : فرصة فرنسية أخيرة

جنبلاط لـ الجمهورية: بدأوا إستخدام الإلزامي

 

 

 


the daily star: Le Drian to visit Lebanon in push to revive talks

 

 

 


? l'orient le jour : Frontière maritime : des négociations, mais pour quoi faire 

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