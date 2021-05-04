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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 أيار 2021

4
MAY
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

دعا دبلوماسي سابق إلى الانتباه لغياب أي انتقادات جدية عربية وغربية للانتخابات الرئاسية السورية مقارنة بالصوت المرتفع بوجه انتخابات 2014 علماً أن الانتخابات تجري كسابقتها من دون شراكة القوى المدعومة عربياً وغربياً، معتبراً أن هذا دليل واضح على نية التعامل مع نتائج الانتخابات كأمر واقع فرضته انتصارات الرئيس السوري بشار الأسد.

 

خفايا

تساءلت مصادر سياسيّة عما إذا كان استثناء الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من المواعيد الرئيسية لوزير الخارجية الفرنسيّة دلالة على تبدّل إقليميّ يتصل بطلب سعودي أم محلي يتصل بالسعي للظهور بموقع المحايد وربط اللقاء بلقاءات أخرى مع الأطراف السياسية؟

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

يتردّد في الأروقة الإقليمية اسم رئيس تحرير صحيفة لبنانية كبديل لتولي رئاسة الحكومة.

نقل احد اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اسماء مقربين من مرجع حكومي من بين الاسماء المرشحة لتشملهم القيود الفرنسية بينهم رجل اعمال بارز.

تتحضر دول اخرى لحظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية بحجة عدم مطابقتها شروط سلامة الغذاء، في ظل ارتفاع معدلات التلوث في مياه الري والتربة والإسراف في استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
فهم من أوساط دبلوماسية غربية أن لبنان ليس على أجندة الدول المعنية بترتيبات المنطقة، خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية..


غمز
ضرب رئيس تيّار موالٍ طوقاً من التكتم على تقييمه لزيارته إلى دولة كبرى، وسماع ثوابت فاجأته لدى المسؤول عن ملف لبنان في خارجية هذه الدولة.


لغز
لجأت بعض الأجهزة غير المدنية لإجراءات غير مسبوقة، لتوفير الغذاء وعدم التأثير على الأداء، في مواجهة الظروف المالية الصعبة.

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