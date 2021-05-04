«كسر جليد» بين دمشق والرياض؟

A + A -

الديار : لبنان والمنطقة امام تطورات «دراماتيكية» اذا ما تاكدت المعلومات حول زيارة «كسر جليد» للعلاقات السورية السعودية، قام بها الى دمشق رئيس جهاز المخابرات السعودي الفريق خالد الحميدان بالامس، ووفقا للمعلومات التقى الوفد السعودي الرئيس السوري بشار الأسد ونائب الرئيس للشؤون الأمنية اللواء علي المملوك، وجرى الاتفاق على إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في المجالات كافّة بين البلدين، وذلك عقب لقاء ثان مرتقب بعد عيد الفطر.

كما اعرب الوفد السعودي للاسد بأن بلاده ترحّب بعودة سورية إلى الجامعة العربية، وحضور مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر في حال انعقاده.