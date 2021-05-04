"بيت الوسط" : الحريري على جدول لقاءات لودريان

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الأنباء الكويتية : أكدت مصادر بيت الوسط لـ «الأنباء»، أن اسم الرئيس المكلف سعد الحريري على جدول لقاءات لودريان، وان الدوائر الفرنسية المعنية، لا زالت منكبة على إعداد جدول لقاءات لودريان السياسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت.

ويتمنطق لودريان بلائحة عقوبات على الشخصيات التي تعتبرها حكومته معرقلة لتشكيل الحكومة اللبنانية. لكن النائب وهبي قاطيشا، عضو تكتل الجمهورية القوية، استبعد ان يتحدث لودريان عن فرض عقوبات، بل سيكتفي بالمزيد من الإنذارات لأن فرض عقوبات يعني فشل المبادرة الأساسية.

وسبقـــت لودريــان معلومات صحافية من باريس، تشير الى ان فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض عقوبات على الفاسدين والمعطلين في لبنان، بسبب العراقيل التي تواجه العقوبات الفرنسية عبر الاتحاد الأوروبي.

وتعتـــرف مصـــادر المعلومــات الباريسيــة بصعوبة فرض عقوبات على أحزاب ممثلة في مجلس النواب، يكون عليها ان تمنح الثقة للحكومة، وتتعاون معها في إقرار القوانين الإنقاذية.