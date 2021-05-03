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تمارين تدريبيّة للجيش في مناطق مختلفة

3
MAY
2021
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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات عن تمرينات تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة، جاء فيها:


- "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 4 و5 / 5 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير ـ المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية.

 

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تنورين، سهل الرهوة، الأرز، ضهر القضيب، وطى الجوز، باكيش، عيون السيمان، وداخل أوتيل Ever home في جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة.

 

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 3 /5 /2021 ولغاية 7 /5 /2021، ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

 

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 3 /5 /2021 ولغاية 7 /5 /2021 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

 

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1 /5 /2021 ولغاية 31 /5 /2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 27 / 4 / 2021 ولغاية 30 /4 /2021 ما بين الساعة 8.00 وساعة 19.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

 

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 26 /4/ 2021 ولغاية 30 /4/ 2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية قاعدة رياق الجوية وحقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

 

- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 21-22-28و29/ 4/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير ـ المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية.

 

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 5 / 4 / 2021 ولغاية 7 / 5 / 2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

 

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 1/ 4 /2021 ولغاية 30 /4 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا - اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة"، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات."

 
 
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